إسلام خليل يكشف لمصراوي موعد ومكان جنازة شعبان عبد الرحيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

قال الشاعر إسلام خليل، إن صلاة الجنازة على الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم ،تقام عقب صلاة العصر فى مسجد السيدة نفيسة ،إذ توفى الفنان الراحل أثر تعرضه لأزمة قلبية دخل بسببها مستشفى المعادي العسكري.

وأكد "خليل" في تصريح خاص لمصراوي، أنه من المقرر دفن جثمان "شعبان" في مقابر الأسرة فى منطقة ميت حلفا بطريق شبرا.

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الفنان شعبان عبدالرحيم مطرب شعبي وممثل مصري، ولد في 15 مارس 1957، واسمه الأصلي قاسم، لكنه غيره إلى شعبان تيمنا باسم الشهر الهجري الذي ولد فيه.

ولمع اسمه في سوق الغناء الشعبي في أواخر الألفية الماضية بأغنيته "هابطل السجاير" وتلاها بأغنيته الأشهر "باكره إسرائيل".

واشتهرت أغنياته بإيقاع واحد ثابت لا يتغير، وشارك في نحو 34 عملا فنيا بين السينما والمسرح والتليفزيون.