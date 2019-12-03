بالفيديو.. آخر ظهور للفنان شعبان عبدالرحيم على كرسي متحرك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان شعبان عبدالرحيم، عن عمر يناهز 62 عاما، بعد صراع مع المرض.

وكان الفنان الراحل قد شارك في حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، منذ أيام، وظهر في حفل بأحد الفنادق وهو يغني على كرسي متحرك.

وفي مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي، أكد المطرب الراحل أنه حاول الاعتذار بسبب كسر في قدمه، لكن المنظمين طالبوه بالغناء ولو على كرسي متحرك، كما أن الحفل الذي أحياه كان كامل العدد.

ورحل شعبان عبدالرحيم عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر يناهز 62 عاما.

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الفنان شعبان عبدالرحيم مطرب شعبي وممثل مصري، ولد في 15 مارس 1957، واسمه الأصلي قاسم، لكنه غيره إلى شعبان تيمنا باسم الشهر الهجري الذي ولد فيه

ولمع اسمه في سوق الغناء الشعبي في أواخر الألفية الماضية بأغنيته "هابطل السجاير" وتلاها بأغنيته الأشهر "باكره إسرائيل".

واشتهرت أغنياته بإيقاع واحد ثابت لا يتغير، وشارك في نحو 34 عملا فنيا بين السينما والمسرح والتليفزيون.

كان آخر أغنياته "حتة ممثل فاشل" التي انتقد فيها رجل الأعمال الهارب محمد علي.