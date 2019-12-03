محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
قال الشاعر إسلام خليل إن أبناء الفنان شعبان عبدالرحيم في طريقهم لإنهاء تصريح الدفن وإجراءات الجنازة.
وأكد "خليل"، في تصريح خاص لمصراوي أن الجنازة تقام في منطقة ميت حلفا، حيث يتم دفن جثمان "شعبان" في مقابر الأسرة بشبرا. وأوضح أنه لم يتحدد حتى الآن موعد الجنازة، ورجح أن تكون عقب صلاة العصر.
الفنان شعبان عبدالرحيم مطرب شعبي وممثل مصري، ولد في 15 مارس 1957، واسمه الأصلي قاسم، لكنه غيره إلى شعبان تيمنا باسم الشهر الهجري الذي ولد فيه.
ولمع اسمه في سوق الغناء الشعبية أواخر الألفية الماضية بأغنيته "هابطل السجاير" وتلاها بأغنيته الأشهر "باكره إسرائيل".
واشتهرت أغنياته بإيقاع واحد ثابت لا يتغير، وشارك في نحو 34 عملًا فنيًا بين السينما والمسرح والتليفزيون.
كان آخر أغنياته "حتة ممثل فاشل" التي انتقد فيها رجل الأعمال الهارب محمد علي.
كانت هذه تفاصيل خبر إسلام خليل: "تشييع جنازة شعبان عبدالرحيم من مسقط رأسه بشبرا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.