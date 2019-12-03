إسلام خليل: "تشييع جنازة شعبان عبدالرحيم من مسقط رأسه بشبرا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

قال الشاعر إسلام خليل إن أبناء الفنان شعبان عبدالرحيم في طريقهم لإنهاء تصريح الدفن وإجراءات الجنازة.

وأكد "خليل"، في تصريح خاص لمصراوي أن الجنازة تقام في منطقة ميت حلفا، حيث يتم دفن جثمان "شعبان" في مقابر الأسرة بشبرا. وأوضح أنه لم يتحدد حتى الآن موعد الجنازة، ورجح أن تكون عقب صلاة العصر.

الفنان شعبان عبدالرحيم مطرب شعبي وممثل مصري، ولد في 15 مارس 1957، واسمه الأصلي قاسم، لكنه غيره إلى شعبان تيمنا باسم الشهر الهجري الذي ولد فيه.

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ولمع اسمه في سوق الغناء الشعبية أواخر الألفية الماضية بأغنيته "هابطل السجاير" وتلاها بأغنيته الأشهر "باكره إسرائيل".

واشتهرت أغنياته بإيقاع واحد ثابت لا يتغير، وشارك في نحو 34 عملًا فنيًا بين السينما والمسرح والتليفزيون.

كان آخر أغنياته "حتة ممثل فاشل" التي انتقد فيها رجل الأعمال الهارب محمد علي.