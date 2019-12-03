تراند اليوم : وفاة المطرب "شعبان عبدالرحيم" صاحب أغنية أنا "بكره إسرائيل"

توفي المطرب المصري الشعبي، شعبان عبدالرحيم، فجر اليوم، بعد صراع مع المرض.

واشتهر عبدالرحيم خصوصًا بأغنية "بحب عمرو موسى وبكره إسرائيل" إبان الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت في عام 2000.

وظهر "شعبولا" على كرسي خلال حفله بموسم الرياض، فيما أرجع ذلك إلى إصابته بكسر في القدم بسبب انزلاقه على الأرض داخل منزله، حيث تم تركيب شرائح ومسامير له.

وتم نقله قبل أيام إلى المستشفى للعلاج بمستشفى المعادي العسكري، حيث خضع للعلاج.

ونقلت صحف محلية، أن "شعبولا" – كما يشتهر – نقل إلى الرعاية المركزة فجر اليوم، حيث توفي عن عمر يناهز 62 عامًا.