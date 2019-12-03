تراند اليوم : على خطى "صابرين".. ممثلة شهيرة تظهر من غير حجاب بالسعودية...

تعرضت الممثلة المصرية، هالة فاخر لموجة هجوم جديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهورها من غير الحجاب الذي ترتديه منذ سنوات.

وظهرت "هالة" في صور نشرتها الإعلامية إنجي علي عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" ومعهما النجم حسن الرداد من كواليس مسرحية "لوكاندة الأوباش".



وأثار ظهورها بـ "باروكة" من غير حجاب، تساؤلات حول ما إذا كان قد قررت التخلي عنه، فيما رأى البعض أنها تسير على خطى الممثلة صابرين، التي قررت مؤخرًا التوقف عن لبس الحجاب، والظهور بــ"باروكة" في الأعمال الفنية.

وكانت "هالة" ظهرت خلال أعمالها الأخيرة بـ "الباروكة"، ما فجر توقعات بأنها تسير على خطى "صابرين" وغيرها من فنان تخلين خلال الفترة الأخيرة عن ارتداء الحجاب.



وتشارك "هالة" بطولة مسرحية "لوكاندة الأوباش" التي ستعرض خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري ضمن فعاليات مويم الرياض بالسعودية.

