تراند اليوم : تصريح صادم لـ"هنا الزاهد" حول زواجها من "أحمد فهمي"

قالت الممثلة الشابة، هنا الزاهد، إنها لم تشعر بطعم السعادة منذ زواجها قبل شهور من الممثل أحمد فهمي.

وفي الإعلان الدعائي لأول مقابلة تليفزيونية لها مع الإعلامية منى الشاذلي لبرنامج "معكمم منى الشاذلي" على فضائية "سي بي سي"، عبرت "هنا" عن معاناتها منذ زواجها: "مشوفتش يوم عدل من يوم ما اتجوزت".

وخلال شهر العسل الذي كانت تقضية مع عريسها، أصيبت "هنا" بمرض في المعدة ألزمها دخول المستشفى لعدة أيام، حتى تحسنت حالتها الصحية.

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وبعد أيام من عودتها، صدمت بوفاة زوج والدتها الممثل الراحل طلعت زكريا، والذي كانت تعتبره بمثابة والدها.

ومن المقرر أن تظهر "هنا" مع شقيقاتها خلال حلقة الخميس المقبل من البرنامج، لتتحدث عن تفاصيل حياتها الشخصية والفنية، والمعاناة التي خاضتها منذ زواجها.