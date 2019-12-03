كاظم الساهر يعتذر عن عدم حضور حفل “موسم الرياض”

أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر إلغاء حفله الغنائي بـ«موسم الرياض»، المقرَّر له 12 ديسمبر الجاري، نظرًا للأحداث التي تمر بها العراق. ونشر الساهر بوستر حفله، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام» وعلق قائلًا: «نودّ أن نلفت عنايتكم إلى أنّه تمّ إلغاء مشاركة كاظم الساهر في مهرجان موسم الرياض؛ نظرًا للظروف الراهنة في العراق الحبيب، نعتذر من الجمهور السعودي الكريم ونشكركم لتفهمكم» وهي نفس التغريدة التي نشرها حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

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