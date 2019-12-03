راغب علامة: أُصلّي قبل الصعود للمسرح.. ويكشفُ كواليس سقوطه في حفله!

كشف الفنان اللبناني راغب علامة، لأول مرة عن كواليس سقوطه على المسرح في إحدى حفلاته التي أحياها في لبنان، وتحديدًا في الحفل الذي أُقيم على مسرح “بكاسين” في بيروت. وتذكّر راغب علامة عضو لجنة تحكيم برنامج المواهب الغنائية “ذا فويس” خلال لقاء له في الكواليس، تفاصيل الموقف المُحرج فقال إن العالم العربي تناول هذا الأمر على نطاق واسع، منوهًا إلى أنه أحسَّ بالسقوط وحاول تفادي ذلك ولم يستطع. واستطرد راغب علامة قائلًا: “كنت بغني في قرية لبنانية اسمها بكاسين وكان هناك رطوبة كبيرة على المسرح وكتير مية وعم بمشي شوي شوي وبنتبه إني ما أوقع ولكن وقعت وعملوا منها كتير قصة وزحقت بيصير يعني”.

وبشأن آخر شيء يقوم به قبل الصعود على المسرح، قال راغب علامة: “بصلي وأيام بعمل بوش آب عشان بدي كتير نفس أد ما بكون متوتر حاسس إني بلشت وبعدها قوم بعمل 20 بوش آب يرجع الأكسجين على راسي وبرجع بصحصح”. وتحدّث راغب علامة عن أول شيء يقوم به بعد نزوله من المسرح بعد انتهاء حفله فقال: “أول شغلة بعمله بعد ما بنزل على المسرح بشرب مياه”. وأطلّ الفنان اللبناني راغب علامة بالنظارة الطبية في الحلقة الثالثة من مرحلة العروض النهائية من برنامج “ذا فويس” والتي عُرضت السبت، وخلال الحلقة قدّم “علامة” التهنئة للفنانة الإماراتية أحلام على أغنيتها الجديدة “ما بستغني”، ليُضيف قائلًا لها: “واحنا ما بنستغني عنك”. وخرج من المنافسة في هذه الحلقة 4 متسابقين هم: كلارا عطالله من فريق الفنانة سميرة سعيد، وبهاء خليل من فريق الفنان محمد حماقي، ويوسف هنا من فريق الفنانة راغب علامة، والمتسابق ابراهيم مشولي من فريق الفنانة أحلام. يُذكر أن الحلقة الماضية تأهّل منها 12 مُتسابقًا إلى مرحلة العروض النهائية الرابعة، والتي سيُغادر فيها أيضًا مُتسابق من كل فريق، وذلك تمهيدًا للحلقة النهائية من البرنامج والتي يتوّج فيها مُتسابق واحد. ويُشار إلى أن راغب علامة يشارك كمدرب في لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس” ويشاركه فيه أحلام وسميرة سعيد ومحمد حماقي، وذلك بعد إجراء تعديلات على اللجنة في الموسم الخامس.