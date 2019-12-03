“سعد لمجرد ومريام فارس ” مفاجأة موسم الرياض.. و”آل الشيخ” يغرد :”حفلة نار”

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، عن حفل غنائي للمطربين سعد المجرد، وميريام فارس، وفرقة ميامي، على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض يوم 18 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات “موسم الرياض”.
كما أعلن “المجرد” خبر عودته لإحياء الحفلات الغنائية، من خلال منشور له أفاد به جمهوره عبر حسابه في موقع ”انستغرام”، وذلك بعد غياب 3 سنوات انقطع خلالهم عن خشبة المسرح بسبب حظر القضاء الفرنسي له على خلفية اتهامه بقضايا اغتصاب وتحرش جنسي.
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