بالفيديو: هند البلوشي تثير الجدل بفستان الزفاف

نشرت الفنانة الكويتية “هند البلوشي” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “انستغرام” صورة لها وهي بفستان الزفاف برفقة الفنان العراقي “بلال الشامي” . وأرفقتها بتعليق قالت فيه :”مع الرجل وأطيب قلب بالدنيا بلال الشامي.”.

وقد اثارت البلوشي جدلا كبيرا بعد هذه الصورة ولكن كشف مقطع فيديو أنه مجرد مشهد تمثيلي من مسلسل هي وبناتها حيث تقوم بتصويره حالياً.

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