هاني شاكر ينعى المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم

تنعى نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان هاني شاكر ببالغ الحزن والآسى المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم الذي وافته المنية فجر اليوم بمستشفى المعادي العسكري، ونسأل الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان. مسيرة فنية حافلة خاضها الفنان الراحل في الغناء الشعبي بعد أن قدم عشرات الأغاني أشهرها "مواطن ومخبر وحرامي" و"أنا بكره إسرائيل" و"متخافش من الحكومة" و"شعبان يتحدى جاكسون" و"هابطل السجاير" ساهمت في اشتراكه في عدد من الافلام السينمائية بعدما اختاره المخرج الكبير داوود عبد السيد لبطولة فيلم "مواطن ومخبر وحرامي" تلاها ما يقرب من عشرة أفلام سينمائية اخرى بجانب خوضه العديد من الأعمال المسرحية التي بدأها مع الفنان الكبير سمير غانم وايضا أكثر من خمسة عشر مسلسلا تليفزيونيا. في الغناء الشعبي بعد أن قدم عشرات الأغاني أشهرها "مواطن ومخبر وحرامي" و"أنا بكره إسرائيل" و"متخافش من الحكومة" و"شعبان يتحدى جاكسون" و"هابطل السجاير" ساهمت في اشتراكه في عدد من الافلام السينمائية بعدما اختاره المخرج الكبير داوود عبد السيد لبطولة فيلم "مواطن ومخبر وحرامي" تلاها ما يقرب من عشرة أفلام سينمائية اخرى بجانب خوضه العديد من الأعمال المسرحية التي بدأها مع الفنان الكبير سمير غانم وايضا أكثر من خمسة عشر مسلسلا تليفزيونيا.

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