المهن التمثيلية تنعي وفاة المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، وفاة المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء،عن عمر يناهز الـ 62 عامًا.
ووجهت النقابة لأسرة الراحل قائلة :" رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبروالسلوان".
يذكر أن المطرب الراحل شعبان عبدالرحيم كان أحيا حفلًا غنائيًا الأسبوع الماضي، ضمن فعاليات موسم الرياض المقام بالمملكة العربية السعودية، وظهر خلال الحفل جالسًا على أحد الكراسي المتحركة نظرًا لتدهور حالته الصحية.
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