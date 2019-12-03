فن ومشاهير

المهن التمثيلية تنعي وفاة المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

 

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، وفاة المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء،

عن عمر يناهز الـ 62 عامًا.

 

Advertisements

ووجهت النقابة لأسرة الراحل قائلة :" رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر

والسلوان".

 

يذكر أن المطرب الراحل شعبان عبدالرحيم كان أحيا حفلًا غنائيًا الأسبوع الماضي، ضمن فعاليات موسم الرياض المقام بالمملكة العربية ، وظهر خلال الحفل جالسًا على أحد الكراسي المتحركة نظرًا لتدهور حالته الصحية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المهن التمثيلية تنعي وفاة المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا