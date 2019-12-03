بيومي فؤاد يكشف تفاصيل دوره في صاحب المقام وحضور وانصراف

يشارك الفنان بيومي فؤاد في فيلم "صاحب المقام" للنجمه يسرا، ومن المقررعرضه بدور العرض السينمائي خلال عام 2020 وذلك بخلاف مشاركته في فيلم "حضور وانصراف" للنجم محمد ثروت الذي يعرض بدور العرض السينمائي في أجازة منتصف العام الدراسي المقبل.

كشف "فؤاد" عن الشخصية الذي يقدمها في فيلم "صاحب المقام" وهي تجسيد شخصيتين متناقضتين عن بعض تماماً فالأولى رجل متدين

وصوفي والثانية حكيم وحليم ويعمل في شركة الفنان أسر ياسين وشركائه .

وتدور أحداث فيلم "صاحب المقام" في إطار إجتماعي حول سياسة رجال الأعمال وأحتكارها للسوق التجاري بشتي الطرق من أجل التحكم في تحقيق أرباح رأسمالية وغيرها وذلك بخلاف القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية من ملائكه الرحمة الذي سترونها

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أثناء المشاهدة.

علي الجانب الأخر يشارك الفنان بيومي فؤاد في فيلم "حضور وانصراف" بشخصيه يراهن علي نجاحها من قبل الجمهور .

أكد "فؤاد" بأنه يقدم شخصيه تدعي "بيرم" وليس متزوج وأنه خال الفنان محمد ثروت والفنانة أسماء ابو اليزيد ومقيم معهم في نفس المنزل.

تدور أحداث فيلم "حضور وانصراف" في إطار كوميدي ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمد ثروت، بيومى فؤاد، أسماء أبو اليزيد، محمد عبد الرحمن، محمد جمعه، محمود حافظ وغيرهم من النجوم وإخراج ياسر هويدي.