احتفل الإعلامي موسي صبري بعيد ميلاده في احدي المراكب النيلية الكبري بكورنيش الزمالك، حيث حرص علي الحضور بعض نجوم الوسط الفن علي رأسهم المطرب محمد نورالذي قام بغناء بغض أغانيه الشهيرة منها " فطومة" و" تحلفلي أصدق واستني" وحياتي" ومسا مسا" وبعض الاغاني الشهيرة.
ويشار إلى أن شهد الحفل تفاعل كبير من نجوم الوسط الفني والمشاهير منهم الفنانة أمل رزق والفنان محمد نجاتي والفنانة نرمين ماهر والفنان عمرو عبدالعزيز والفنانة روان الفؤاد والإعلامية شيري عبدالله ولفيف من الأصدقاء.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الإعلامي موسي صبري يحتفل بعيد ميلاده بحضور كوكبة من نجوم الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.