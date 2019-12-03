بالصور.. الإعلامي موسي صبري يحتفل بعيد ميلاده بحضور كوكبة من نجوم الفن

احتفل الإعلامي موسي صبري بعيد ميلاده في احدي المراكب النيلية الكبري بكورنيش الزمالك، حيث حرص علي الحضور بعض نجوم الوسط الفن علي رأسهم المطرب محمد نور

الذي قام بغناء بغض أغانيه الشهيرة منها " فطومة" و" تحلفلي أصدق واستني" وحياتي" ومسا مسا" وبعض الاغاني الشهيرة.

ويشار إلى أن شهد الحفل تفاعل كبير من نجوم الوسط الفني والمشاهير منهم الفنانة أمل رزق والفنان محمد نجاتي والفنانة نرمين ماهر والفنان عمرو عبدالعزيز والفنانة روان الفؤاد والإعلامية شيري عبدالله ولفيف من الأصدقاء.

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