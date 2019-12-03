بعد وفاة شعبولا.. معلومات لاتعرفها عن الراحل شعبان عبدالرحيم

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، وذلك داخل مستشفى المعادي العسكري، وذلك عن عمر يناهز الـ 62 عامًا، ولم يتم تحديد موعد الجنازة والعزاء حتى الأن.

وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها معلومات عن حياة الراحل شعبان عبدالرحيم:

ولد في حي الشرابية في القاهرة باسم "قاسم" ولكن أختار اسم "شعبان" بالوسط الفني وحتى حياته الشخصية نسبة إلى ولادته في شهر شعبان.

ومن أشهر أغانيه «أنا بكره إسرائيل» التي استوحاها شعبان من أحداث الانتفاضة الفلسطينية والتي أثارت ردود فعل كبيرة محليا وعربيا، وقد اتهمت شبكة سي ان ان الإخبارية الأمريكية عبد الرحيم بالتحريض على

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مناهضة التطبيع مع إسرائيل، في حين اعتبرها كثيرون على الجانب الآخر، تعبيرا عن نبض الشارع المصري والعربي ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن كينيث باندلر المتحدث باسم اللجنة اليهودية الأمريكية قوله إن هو «راع للكراهية» .

كان شعبان عبد الرحيم يعمل في كي الملابس ويغني لأهله وأصدقائه في الأفراح والأعياد والمناسبات قبل أن يسمعه صاحب أحد محلات بيع الكاسيت، وينتج له شريطا مقابل مائة جنيه، فكاد شعبان يطير فرحا دون أن يدرك أنهم يستغلونه ويبيعون أشرطته بعشرات الآلاف، إلى أن اشتهر شريطه "أحمد

حلمي اتجوز عايدة.. كتب الكتاب الشيخ رمضان".

وهي أسماء لمواقف للحافلات في القاهرة. وقد ذاع شريط شعبان عبد الرحيم "ها بطل السجاير"، ولكن الاهتمام الإعلامي الحقيقي به بدأ مع أغنية "أنا بكره إسرائيل"، فكثيرون تغنوا بالقدس، ولكن لم يجرؤ مطرب على التعرض لـ"إسرائيل" بهذه المباشرة. وكان معروف عن شعبان عبد الرحيم أنه لا يهتم بمظهره لأنه يرى أنه "رجل، والرجل لا يعيبه شكله" لكن أغلب المثقفين والنقاد ينتقدونه باعتبار أنه يهبط بالذوق العام. وقام شعبان عبد الرحيم ببطولة فيلم فلاح في الكونجرس، وشاركه في التمثيل عبير صبري، ونشوى مصطفى، وعلاء مرسي.

ثم قام بالتمثيل في فيلم "مواطن ومخبر وحرامي"، وشاركه التمثيل صلاح عبد الله، وخالد أبو النجا، وهند صبري.

من أشهر أغانيه مواطن ومخبر وحرامي أنا بكره إسرائيل هبطل السجاير متخافش من الحكومة شعبان يتحدى جاكسون