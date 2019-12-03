وفاة المطرب شعبان عبدالرحيم

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، وذلك داخل مستشفى المعادي

العسكري. ويشار إلى أنه لم يتم تحديد موعد الجنازة والعزاء حتى الآن.

يذكر أن المطرب الراحل شعبان عبدالرحيم كان أحيا حفلًا غنائيًا الأسبوع الماضي، وظهر خلال الحفل جالسًا على أحد الكراسي المتحركة نظرًا لتدهور حالته الصحية.