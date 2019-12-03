بالصور .. ولاد البلد يجذب أهالي قرى و مدارس المنيا

عبر الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، عن سعادته الكبيرة بالإقبال الكبير الذي شهده عرض "ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح في أول ليلة عرض له بمحافظة المنيا، و التي يمثل تقديم العرض بالمدارس و الساحات بها تحديا حقيقيا للدخول إلى العمق المصري، ليكون المسرح حائط صد ضد الأفكار الظلامية، و ليصل المسرح الى أبعد المناطق تحقيقا للعدالة الثقافية.

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جدير بالذكر ان عرض " ولاد البلد " يقدم عروضه بمدارس

و قرى محافظة المنيا منها جزيرة شارونة بمركز مغاغة،المدرسة الإعدادية بقرية بردنوها بمركز مطاي، و قرية بني حرام بمركز ديرمواس،و مدرسة صفط اللبن ، و غيرها من القرى ، و ذلك حتى منتصف شهر ديسمبر الجاري، طبقا لخطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠ و التي أعلنها البيت الفني للمسرح ضمن مبادرة مسرح المواجهة و التجوال التي أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، و التي تنظمها فرقة مسرح المواجهة و التجوال التابعة للبيت الفني للمسرح "ولاد البلد"يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود،بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي ، إسراء حامد،أميرة عبد الرحمن،أبانوب شوقي ،إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهواري،أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي.