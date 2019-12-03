العرض يقدم للعام الثالث على التوالي قواعد العشق ٤٠ ابتداء من الخميس على السلام

قرر الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إعادة تقديم العرض المسرحي "قواعد العشق الـ40"، من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، وذلك ابتداء من الخميس 5 ديسمبر الجاري على مسرح السلام بالقصر العيني في تمام الساعة 8 مساء أيام الخميس و الجمعة و السبت و الأحد من كل أسبوع.

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يذكر أن العرض المسرحي "قواعد

العشق الـ40" يعرض للسنة الثالثة على التوالي، حيث قدم العرض بمحافظات القاهرة ، الفيوم، الإسكندرية، و مدينة الأقصر، و جامعة القاهرة ،و شهدت ليالي عرضه اقبالا جماهيريا لافتا،حيث كان العرض الأعلى ايرادات لعام ٢٠١٧ فتخطت إيراداته المليون جنيه ، و تم تقديمه لعدة مواسم خلال الثلاث أعوام الماضية.

"قواعد العشق الـ40" عن رواية شهيرة لاليف شافاق وعدة مصادر أخرى، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبدالمنعم، شارك في الكتابة ياسمين إمام وخيري الفخراني، العرض من بطولة بهاء ثروت، عزت زين، فوزية،سمر الشاذلي، هاني عبد الحي، أحمد مجدي، إيهاب بكير، ياسر أبو العينين، المنشد سمير عزمي، بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفى حامد، أزياء مها عبدالرحمن،إضاءة إبراهيم الفرن، والعرض من إخراج عادل حسان.