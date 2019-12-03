عاجل.. وفاة المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خبرًا عن وفاة الفنان شعبان عبدالرحيم، اليوم الثلاثاء، داخل مستشفى المعادي العسكري، بعد تدهور حالته الصحية وخضوعه لعملية جراحية خطيرة.
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كان شعبولا ظهر يوم السبت الماضي خلال حفل غنائي في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية،
نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تعريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر ليوضح الأمر قائلًا: "شعبان عبدالرحيم يغني علىكرسي متحرك، بسبب تعرضه لأزمة صحية في الأيام الأخيرة".
وكان شعبان أجرى مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية قائلًا: "حالته الصحية مستقرة وكل ما في الأمر أنه خضع لعملية بسيطة، وهي سبب انتشار الصورة على سرير المرض بأحد المستشفات"، متابعًا: "أنا سليم وقاعد قدامكوا، مش عارف بتكلم وأنا ميت ولا إيه".
جدير بالذكر أنه لم يتأكد حتى الآن خبر وفاة شعبان عبدالرحيم، وجارٍ التحقق من صحة الخبر.
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