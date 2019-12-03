وفاة الفنان شعبان عبدالرحيم

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 12:56 مساءً - توفى، منذ قليل، الفنان المصري شعبان عبدالرحيم بمستشفى المعادى، حسبما نقل موقع “اليوم السابع” عن نجله المتواجد حاليا بالمستشفى، كما أكد أيضا الشاعر إسلام خليل.

يذكر أن الفنان شعبان عبدالرحيم كان قد حجز منذ فترة بالمستشفي وكان يصارع المرض وأحيا حفلا مؤخرا بالسعودية جالسا علي كرسي متحرك من شدة مرضه.

وأعلن المتحدث الرسمى باسم نقابة المهن الموسيقية، وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم، صباح اليوم، بعد عودته من المملكة العربية السعودية، وذلك بأحد مستشفيات منطقة المعادى، حيث ظهر قبل أيام قليلة، وهو يجلس على كرسى متحرك، أثناء احيائه حفلا فنيا ضمن فعاليات موسم الرياض.