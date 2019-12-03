وفاة الإعلامية جيهان عفيفي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفت الإعلامية المصرية جيهان عفيفي، بعد صراع مع المرض، حيث تعرضت لأزمة صحية شديدة نقلت على إثرها لأحد المستشفيات، واستمرت معاناتها لأكثر من أسبوعين حتى وافتها المنية.

وقام عدد من الإعلاميين، زملاء جيهان عفيفي، بنعيها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، معبرين عن حزنهم الشديد لرحيلها، كما عبر عدد من أبناء ماسبيرو عن حزنهم لرحيل زميلتهم.

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ومن المقرر أن يقام عزاء الإعلامية الراحلة، الثلاثاء 3 ديسمبر، بمسجد المحروسة بشارع أحمد عرابى فى منطقة المهندسين بجوار نادى التوفيقية.

يذكر أن الإعلامية الراحلة جيهان عفيفي قد قدمت عدد من البرامج، منها برنامج “سكوب” على شاشة قناة “LTC”، والذى كان يناقش القضايا التى يتعرض لها المجتمع.