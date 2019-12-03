وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم عن عمر يناهز ٦٢ عاما

متابعة بتجـــــــــــرد: توفى الفنان شعبان عبد الرحيم منذ دقائق عن عمر يناهز الـ62 عام.

وكان شعبان قد دخل غرفة الإنعاش داخل إحدى المستشفيات بعد مروره بأزمة صحية تسببت في إرتفاع شديد في درجة حرارة جسده، ولميتمكن الأطباء من إنقاذه. وكان شعبان قد ظهر في حفله الغنائي في موسم الرياض بالسعودية على كرسي متحرك.

وكشف شعبان قبل وفاته أنه مصاب في قدمه، وحاول الاعتذار؛ لكنه كان تم الإعلان على الحفل ومن الصعب إلغاؤه، واقترح القائمون علىالحفل الجلوس على كرسي متحرك أثناء الحفل.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال شعبان عبد الرحيم المسرحية، كانت مسرحية “سيبوني أغني“، وشاركه العرض المسرحي سمير غانم، طلعتزكريا، طارق الإبياري وعدد من النجوم الشباب. ومن تأليف أحمد الإبياري، وإخراج عبد الغني زكي. وتدور أحداثها في إطار كوميدياستعراضي عن برامج المسابقات الفنية التي تقام لاكتشاف المواهب.

أما عن آخر أعماله السينمائية، فكان فيلم “أمان يا صاحبي“، وشاركه البطولة سعد الصغير، محمود الليثي، صافيناز، بدرية طلبة، علاءمرسي، بوسي، شيماء سيف، نرمين ماهر وغيرهم. ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج هاني حمدي. وتدور أحداثه حول مطربين شعبيينحالتهما المادية سيئة، فينصحهما صديقهما بالزواج من فتاتين ثريتين وتتطور الأحداث.