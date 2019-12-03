ياسمين صبري تتخذ قرارًا صادمًا بشأن مسلسلها الجديد.. ماذا حصل؟

متابعة بتجــــــــرد: تستعد النجمة المصرية ياسمين صبري لخوض تجربة تمثيلية جديدة من خلال مسلسل “فرصة ثانية” خلال شهر رمضان المقبل. وأفادت بعض المصادر، أن ياسمين قررت عدم الاستعانة بفريق عمل مسلسل “حكايتي” في مسلسلها الجديد وذلك لكي تبتعد عن تكرار الأخطاء التي ارتكبتها سابقاً، بالإضافة الى أنها طلبت من المنتج أن يكون هناك وقت كافي لإنجاز المسلسل وكي لا يتم انجازه في مدة زمنية قصيرة حتى لا يتعرض المسلسل للمشاكل بسبب سرعة التنفيذ. وقد بدأت العمل على مسلسل “فرصة تانية” فكرة الكاتب محمد سيد بشير والمؤلف مصطفى جمال هاشم واخراج مرقص عادل ويشاركها البطولة احمد مجدي.

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