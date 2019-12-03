وفاة الفنان المصري شعبان عبد الرحيم عن 62 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي الفنان المصري الشعبي شعبان عبد الرحيم، الثلاثاء، عن عمر ناهز 62 عاما في مستشفى المعادي العسكري.

وأكد المطرب هاني شاكر، نقيب الموسيقيين المصريين، خبر الوفاة في مكالمة خاصة مع "العين الإخبارية".

وظهر عبدالرحيم مؤخرا في حفل غنائي بالسعودية جالسا على كرسي متحرك، مما أثار ردود فعل واسعة وجدلا حول حالته الصحية.

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وكان عبدالرحيم أحيا حفلا غنائيا في منطقة البوليفارد ضمن "موسم الرياض"، الذي تنظمه هيئة الترفيه السعودية، وهو يجلس على كرسي متحرك، إذ لم يقدر على الصمود واقفا فترات طويلة.

وذاع صيت شعبان عبدالرحيم باعتباره أشهر مطرب للأغنية الشعبية، لا سيما بسبب حرصه على الاشتباك مع كل الأزمات السياسية والاقتصادية والدولية التي تعرضت لها مصر.

وتخطت شهرته حدود مصر لتصل إلى مختلف أرجاء العالم العربي، والكثير من دول العالم الغربي أيضا، خاصة مع إطلاق أغنيته "أنا باكره إسرائيل"، التي استوحاها شعبان من أحداث الانتفاضة الفلسطينية وأثارت ردود فعل كبيرة محليا وعربيا، وقد اتهمت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عبد الرحيم بالتحريض على مناهضة التطبيع مع إسرائيل، في حين اعتبرها كثيرون على الجانب الآخر، تعبيرا عن نبض الشارع المصري والعربي.