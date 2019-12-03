سامر كابرو: هذا جديدي في عيد الحبّ....وينتقد بعض الفنانين لهذا السّبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أعرب الفنان السوري سامر كابرو، عن سعادته بنجاح أغنيته "تغندري بيلبقلك" التي أطلقها قبل نحو الشهر، وهي من كلمات محمد درويش، وألحان رامي شلهوب، وتوزيع فادي جيجي. مضيفًا أنها تجاوزت المليوني مشاهدة خلال وقت قصير، وموضوعها يتضمن غزلاً للصبايا بطريقة راقية بعيدة عن المحظورات من مصطلحات وكلمات.

واعتبر أنها تقارب نجاح أغنية "حكياتك طرب" التي سبقتها وأنها مستمرة في نجاحها الذي بدأت به منذ إطلاقها.

وأكّد الفنان السوري الشاب أنه يسعى إلى تقديم ألوان غنائية مختلفة، ولايمكنه أن يمضي على لون ونمط واحد حتى في موضوعات الأغنيات التي يطرحها.

منوّهًا أن ما يميز الأغنية الشبابية اليوم من وجهة نظره الموضوع الجديد، وحتى الموضوعات القديمة التي يتم طرحها بأسلوب عصري وحالي، قائلاً إنه حتى الحبّ تتغير مصطلحاته بين حين وآخر، وما يهمّ من وجهة نظره هو أن يسعى الفنان نفسه إلى التجديد، وأن يكون عمله في عالم الفن قائمًا على الشغف.

وكشف أنه سيتجه قريبًا لتقديم أغنيات تُعنى أكثر بمشكلات الشباب، وهمومهم وطرح قضايا اجتماعية مختلفة، إضافة إلى أغنيات الحب وموضوعات هامة في كل مجتمع.

Advertisements

وحول ابتعاده عن إطلاق البوم قال سامر كابرو أنَّ الأغنية المنفردة تأخذ حظوظًا أكثر من أغنيات الألبوم مجتمعة التي يمكن أن تنجح منه أغنية وبالتالي فهي تحرق بقية الأغنيات، منتقدًا بعض الفنانين الذين يطلقون ألبومات أنهم لايراعون الموضوعات المختلفة بل قد نرى 12 أغنية بموضوع واحد.

من جانب آخر أكد كابرو أن لكل فنان رسالته الإنسانية إلى جانب رسالته الفنية فهو لايغني فقط، ولايكتفي بالرقص في الحفلات ومع الجمهور، إنما يمكنه أن يأخذ دورًا توعويًا في المجتمع وأن يكسب ثقة الناس عندما يعبر عنهم.

وحول تحضيراته القريبة قال بأنه يحضّر لغنية سيطلقها في عيد الحب، وأغنيات أخرى تتضمّن موضوعات اجتماعية إضافة إلى حفلاته التي سيقيمها في مجموعة من الدول.

وحول تأثر حياته الشخصية بالفن قال بأن الحياة الشخصية موجودة والفنان الذي اعتاد أن يعيش لنفسه وللجمهور يمكنه أن يكون متصالحًا مع نفسه وبذات الوقت قويًا في عمله دون أن يؤثر جانب على الآخر.