شعبان عبد الرحيم يُفارق الحياة بعد وعكة صحية مفاجئة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توفي الفنان الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم منذ قليل داخل المستشفى، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة عقب عودته من الرياض، حيث أًصيب بالتهاب رؤوي حاد.

وقال عدوية، نجل شعبان الأصغر لـ"فوشيا": "أبويا مات"، ثم دخل فى حالة بكاء هستيري أثناء مكالمته.

وكان المطرب المصري الشعبي شعبان عبدالرحيم قد ظهر في حفلة غنائية في السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض" جالسًا على كرسي متحرّك، وأثار ردود فعل متباينة بشأن حقيقة مرضه الذي يُلزمه الكرسي المتحرك.

وقدمت هيئة الترفيه السعودية مختلف الأذواق الغنائية من خلال مشاركة كبار المطربين، بمختلف اللهجات خلال فعاليات موسم الرياض، من بينها تقديم اللون الشعبي في البوليفارد من خلال شعبان عبدالرحيم.

وشهد "موسم الرياض" تفاعلًا واسعًا قبل انطلاقته، وسط تناول ثقافي واجتماعي واقتصادي مميز، أبرزته وسائل الإعلام المختلفة، في سياق تحويل "الرياض" إلى وجهة سياحية عالمية على مدار 70 يومًا، تبدأ يوم الـ11 من أكتوبر وتستمر حتى الـ 15 من ديسمبر، في الوقت الذي توقعت فيه الدراسات التسويقية أن يستقطب 20 مليون زائر.