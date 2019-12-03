عادل محمود يهاجم منظّمي احتفالات عيد البحرين.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شن الفنان البحريني الشاب عادل محمود هجومًا لاذعًا ضد أحد منظمي المهرجانات الوطنية في مملكة البحرين، وعبّر عادل عن استيائه من إقصاء الفنان البحريني عن احتفالات البحرين بعيدها الوطني، ونشر عادل في تدوينه له عبر تويتر انتقد فيها منظمي احد المهرجانات في البحرين، حيث تم تكليف كل من: عيسى مرزوق، عبدالله الرويشد، وبلقيس، ومحمد السالم، وقال عادل: "حفلات البحرين للعيد الوطني ما في ولافنان بحريني.. كل دوله خليجيه تحتفل بعيدها الوطني معظم الفنانين من عيال ديرتهم، شوفوا السعودية كيف مهتمة بالفنان السعودي وكيف تنجمه وتبرزه، احنا بس تهميش وعدم اهتمام للفنان البحريني".

وتضم البحرين عددًا من الأسماء البحرينية منهم: ابراهيم حبيب الجميري، وحنان رضا، وهند البحرينيه، واحمد الهرمي، محمد البكري، وغيرهم الكثيرين.

بزغت موهبة الفنان البحريني عادل محمود في الغناء منذ التسعينات عندما كان طالبًا في المدرسة في مرحلة الثانوية العامة، وعندما التحق بالجامعة في تخصص قسم الإعلام والعلاقات العامة، بدأ نشاطه الفني فعليًا في عام 1997 من خلال حفلات وأنشطة الجامعة ومهرجاناتها وكرنفالاتها المختلفة، حيث أُطلق عليه لقب (مطرب الجامعة) حينذاك، وهكذا بدأت انطلاقة عادل محمود نحو عالم الغناء بتطوّر مستمر.

في عام 1999 أحرز عادل محمود المركز الرابع على مستوى الوطن العربي من خلال مشاركته في مهرجان دبي للتسوق، حيث كانت هذه أولى المشاركات له على المستوى الإقليمي، وشارك بعد ذلك في مهرجان فني على مستوى الجامعات العربية في جمهورية مصر العربية ممثلا لجامعة البحرين وحقق فيه المركز الأول، مما زاد من رصيده في عالم الفن والغناء، وبدأ نجمه يسطع أكثر.

Advertisements

وفي عام 2002 شارك عادل في مهرجان الأغنية العربية في الأردن، وقدم فيه أغنية من أغاني ألبومه الجديد في إطار الحملة الترويجية للألبوم، حيث حظيت المشاركة هذه بانتشار واسع.

فيما صدر أول ألبوم له في عام 2003، وله في مسيرته الفنية العديد من الألبومات نذكر منها: "البداية" و "كلي معك" و "قصة جديدة"، وكان ألبوم "البداية" هو أول البوم رسمي للفنان عادل وهو من انتاج شركة روتانا، حيث تعاون فيه مع كبار الكتاب والملحنين في الخليج العربي، وتضمن هذا الألبوم 8 أغنيات للعديد من الشعراء والملحنين.

وبالإضافة إلى مشاركته في العديد من المهرجانات على مستوى الوطن العربي، شارك في العديد من الحفلات الغنائية في مملكة البحرين وخارجها، مع ألمع نجوم الطرب والفن على مستوى الخليج والوطن العربي. وأقام العديد من الاحتفالات الوطنية و"الأوبريتات" منها أوبريت "تحية لبو سلمان" وهو من ألحان الموسيقار البحريني الفنان خالد الشيخ.

وقدم عادل العديد من الأغاني الوطنية المصورة التي يترنم بها عن مملكة البحرين، وأقام حفلات فنية وطنية منها حفلة "دندنة البحرين" بمشاركة فنان العرب محمد عبده.