هازال كايا تُظهر ملامح طفلها بوضوح لأول مرة وسط تفاعل الجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة التركية هازال كايا لأول مرة عن ملامح طفلها الرضيع "فكرت" بشكل واضح، وذلك بعد أيام قليلة من ولادته، حيث ظهرت فيها الفنانة بابتسامة دافئة وبوجه نقي بعيدًا عن المكياج.

وأحدثت الصورة تفاعلاً واسعًا بين محبي الفنانة، متمنيين لها دوم الصحة والعافية والاستقرار، مؤكدين لها أنهم بانتظارها للعودة إلى ساحتها الفنية بعد إجازة الأمومة، كما أعربوا عن إعجابهم الشديد ببراءة الطفل وجماله.

وكان الممثل علي آتاي قد أعلن عن استقبال مولوده الأول مع زوجته هازال كايا للجمهور مؤخرًا، بعدها توجهت كايا إلى منزل والدتها الذي تقيم به حاليًا بعد اندلاع حريق في منزلها منذ أسابيع.

وقدّم علي أتاي هدية لزوجته بمناسبة قدوم "فكرت" فقدّم لها عقد ألماس يبلغ سعره 20 الف دولار، حيث توجه إلى المستفشى وأعطاها اياه بوجود أمها.

وكانت كايا قد ظهرت وملامح التعب بادية على وجهها بعد مغادرتها للمستشفى، وأطلت هازال في الصور التي نشرتها عدة مواقع تركية، وهي تصعد إلى السيارة برفقة زوجها الفنان علي أتاي.

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وكانت هازال كايا قد احتفلت بزفافها إلى علي أتاي خلال شهر فبراير الماضي، وذلك بعد خمس سنوات كاملة من المواعدة، علمًا بأن خبر زواج النجمة التركية قد أصاب بعض محبيها بدهشة، نظرًا لأن فارق العمر بينهما كبير، حيث يكبرها زوجها بنحو 14 عامًا.

وعلى صعيدٍ متصل أفادت التقارير بأنَّ هازال حرصت على أن تتابع مراحل ولادتها مع طبيبها الخاص خطوة بخطوة خوفًا من حدوث أية مضاعفات، كونها تعاني من مرض السكري.

ووضعها الصحي هذا، هو ما دفع إدارة مسلسل "حكايتنا" لإنهاء عرض المسلسل قبل أسبوعين من موعده الرسمي؛ إذ تم تكثيف الحلقات وإلغاء الكثير من المشاهد حتى لا تعاني هازال من الإجهاد في بداية فترة حملها.

وبقيت هازال كايا حديث الجمهور مؤخرًا، منتظرين موعد إنجابها من جهة، وترقّب ظهورها وتحرّكاتها لالتقاط لها الصّور وإجراء المقابلات معها من جهة ثانية، وهو ما تبيّن في أكثر مرّة، حيث كان الصّحفيون يلاحقونها في كلّ الأماكن التي كانت تتّجه إليها، ويتسابقون على توجيه الأسئلة عليها، إلا أنها كانت تحاول أنْ تتجنّبهم وترفض الرّدّ على اسئلتهم في كثير من الأوقات.