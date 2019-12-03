حنان ترك تعود إلى الساحة الفنية من جديد في عملها المثير "النداهة"

تستعد النجمة المصرية حنان ترك، للعودة إلى الساحة الفنية مرة أخرى، من خلال فيلم "النداهة"، الذي يعد الفيلم الأول من نوعه في صناعة السينما الصوتية في مصر والعالم العربي.

ويعتمد الفيلم على توفير مؤثرات صوتية ودرامية تضع المستمع في جو مشوق من الإثارة والاستمتاع والترقب.

وأشارت مصادر إعلامية، إلى أن النجمة المصرية، انتهت من تسجيل الفيلم، مشيرة إلى أن ترك تنتظر الانتهاء من مرحلة المونتاج، الذي يمر بها الفيلم حاليا، وقالت إنه من المقرر عرضه بجميع دور العرض، عقب الانتهاء من مرحلة المونتاج.

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وتشارك حنان ترك في فيلم "النداهة" بدور البطولة مع هاني عادل، وعمرو القاضي، وآية حمزة، وعايدة فهمي، ومحمد كامل، وأحمد خليل الشرقاوي، ولبنى ونس. والفيلم من تأليف وإخراج خالد المهدي، وتدور أحداثه حول طبيب شاب يدعى هارون يعاني من صدمة عاطفية.

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