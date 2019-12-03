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وفاة الفنان شعبان عبدالرحيم بمستشفى المعادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى، منذ قليل، الفنان شعبان عبدالرحيم بمستشفى المعادى، حسبما أكد لنا نجله المتواجد حاليا بالمستشفى، كما أكد أيضا الشاعر إسلام خليل.

 

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يذكر أن الفنان شعبان عبدالرحيم كان قد حجز منذ فترة بالمستشفي وكان يصارع المرض وأحيا حفلا مؤخرا بالسعودية جالسا علي كرسي متحرك من شدة مرضه.

 

وأعلن المتحدث الرسمى باسم نقابة المهن الموسيقية، وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم، صباح اليوم، بعد عودته من المملكة العربية ، وذلك بأحد مستشفيات منطقة المعادى، حيث ظهر قبل أيام قليلة، وهو يجلس على كرسى متحرك، أثناء احيائه حفلا فنيا ضمن فعاليات موسم الرياض.

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