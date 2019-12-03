شكرا لقرائتكم خبر عن رشدى أباظة عض الكلب وجعله يهرب.. شقيقة الدنجوان تكشف أبرز أسراره والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هو دنجوان السينما الأول مهما تغير الزمان، له فى قلب كل منا جزء خاص، رشدى أباظة، النجم اللامع الذى أضاء نوره سماوات الفن سنين طويلة، ومازال نوره يصل لنا حتى الآن محملا بذكريات الزمن الجميل وروائح البهجة والحب والحياة.
منيرة أباظة هى شقيقته المقربة، ولازالت حتى اليوم محتفظة بالعديد من أسراره التى لم تروى من قبل، وصور وجوابات لم تعرض لأحد، وعلى كرسى فى منزل الدنجوان جلست لتروى لنا العديد من القصص والذكريات.
كانت هذه تفاصيل خبر رشدى أباظة عض الكلب وجعله يهرب.. شقيقة الدنجوان تكشف أبرز أسراره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.