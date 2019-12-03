شكرا لقرائتكم خبر عن رشدى أباظة عض الكلب وجعله يهرب.. شقيقة الدنجوان تكشف أبرز أسراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هو دنجوان السينما الأول مهما تغير الزمان، له فى قلب كل منا جزء خاص، رشدى أباظة، النجم اللامع الذى أضاء نوره سماوات الفن سنين طويلة، ومازال نوره يصل لنا حتى الآن محملا بذكريات الزمن الجميل وروائح البهجة والحب والحياة.

منيرة أباظة هى شقيقته المقربة، ولازالت حتى اليوم محتفظة بالعديد من أسراره التى لم تروى من قبل، وصور وجوابات لم تعرض لأحد، وعلى كرسى فى منزل الدنجوان جلست لتروى لنا العديد من القصص والذكريات.