شكرا لقرائتكم خبر عن الصورة تشهد.. الفنان محمد رياض يدرس الكيمياء فى إنجلترا قبل التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح الفنان محمد رياض صندوق ذكرياته خلال فترة الجامعة، وشارك مع جمهوره صوره له خلال وجوده فى المعمل بإنجلترا، حيث درس بكلية العلوم قبل التحاقه بالمعهد العالى للفنون المسرحية.

ونشر الفنان محمد رياض صورته خلال تواجده فى المعمل ، وعلق قائلاً:" في المعمل في انجلترا لما كنت كيميائي".



الفنان محمد رياض

يشارإلى أن آخر أعمال محمد رياض، مسلسل " قيد عائلى"، الذى عرض الفترة الماضية، وشارك فى بطولته ميرفت أمين، عزت العلايلى، صبرى فواز، صلاح عبد الله، خالد سرحان، كريم عبد الخالق، محمد عز، كارولين عزمى، وعدد كبير من الفنانين، تـأليف محمد رجاء، إخراج تام رحمزة.