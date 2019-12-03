معجزة.. شاهد علماء يعيدون قلبًا ميتًا للحياة في سابقة تحدث لأول مرة في العالم

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 11:56 صباحاً - تمكن مجموعة من الأطباء بجامعة ديوك الأمريكية بولاية كارولاينا الشمالية، من إنعاش قلب ميت تمهيدًا لزرعه في جسد شخص آخر، في سابقة تحدث لأول مرة باستخدام تقنية تسمى بالتروية الدافئة لتنشيط القلب بالدم والأكسجين والمنحلات بالكهرباء.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإنه بهذه الطريقة سيتمكن الأطباء لاحقًا من زراعة القلوب الميتة بعد إحيائها بتلك التقنية؛ وهو ما دفع أحد الأطباء لنشر فيديو هذه العملية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ من أجل توثيقها.