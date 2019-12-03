وفاة الفنان محمد خيري.. صور مع زوجته الفنانة الشهيرة وآخر إطلالة قبل رحيله

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي الاثنين، 2 من شهر ديسمبر، الفنان المصري محمد خيري، عن عمر يناهز 77 عامًا.

الفنان إيهاب فهمي، عضو نقابة الممثلين، أعلن وفاة محمد خيري بعد معاناة مع المرض، مشيرا إلى أنه تعرض لأزمة صحية منذ فترة وتم نقله إلى المستشفى.

إيهاب فهمي قال إنه لم يعلن حتى الآن موعد تلقي العزاء في الفنان الراحل، داعيا الله أن يتغمده برحمته.

الراحل من مواليد 1942، وله عدد كبير من الأعمال، منها “العمر لحظة”، و”الضائعة”، و”سيقان في الوحل”، و”الخيط الرفيع”و “الرصاصة لاتزال في جيبى».