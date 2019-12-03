جان يامان يفجر أسرارًا عن علاقته الجنسية مع ديميت أوزديمير

متابعة بتجـــــــــــرد: أثار النجم التركي جان يامان ضجّة واسعة بسبب تصريحات جديدة له عن علاقته بحبيبته السابقة الممثلة التركية ديميت أوزديمير.

وفي التفاصيل، اعتبر ​جان يامان​ أن المسلسلات التي لم تنجح في الفترة الأخيرة خاض بطولتها ممثلين ليس بينهما رغبة جنسية، على عكس مسلسله “الطائر المبكر” الذي وصف مشاهده فه مع ديميت أوزديمير بأنها كانت مشتعلة.

وقال يامان لوسائل إعلامية تركية: “انظروا للاعمال التي لم تنجح في السنوات الأخيرة ، جميعها كانت من بطولة ممثلين ليس بينهما رغبة جنسية. اذا المسلسل لم يجعل المشاهد يتساءل هل البطلين يمارسان الحب بينهما في الواقع؟، فهذا العمل لن ينجح. انا وديميت مشاهدنا كانت مشتعلة و وصلنا للذروة”.

وأضاف: “يجب أن يكون لدى الثنائي بطلي المسلسلات رغبة جنسية عالية. الممثلين ينقسمون لقسمين ؛ ذوي رغبة جنسية عالية ، ومن ليس لديهم رغبة جنسية. يجب تشكيل الكاست بناءً على هذا المقياس”.