هازال كايا في أوّل صورة واضحة مع طفلها

متابعة بتجــــــــــرد: انتشرت خلال الساعات الماضية صورة تظهر فيها النجمة التركية هازال كايا برفقة طفلها “فكرت” عبر مواقع التواصل الإجتماعي. وتعتبر هذه الصورة الأولى التي يظهر فيها وجه الطفل بشكل واضح.

وظهرت كايا في الصورة وهي تبتسم بينما تغمر طفلها الذي ظهر وجهه واضح في الصورة وهو يستلقي على صدرها.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الصورة، إذ أعربوا عن إعجابهم الشديد ببراءة الطفل وجماله.

الجدير ذكره ان علي أتاي زوج هازال كايا كان اهداها مؤخرًا عقد ألماس يبلغ سعره 20 ألف دولار أميركي، وذلك بمناسبة انجابها.