براد بيت يروي معاناته مع الكحول: كانت مهرباً بالنسبة لي

متابعة بتجــــــــــرد: اعترف النجم العالمي ​براد بيت​ أنه كان يواجه مشاكل بسبب شرب الكحول في مقابلة واسعة النطاق أجراها مع الممثل أنتوني هوبكنز.

وتحدث “بيت” البالغ من العمر 55 عامًا بكل بصراحة عن مشاكله المتعلقة بالكحول وكيف استطاع ان يتخلى عنها.

وأضاف أنه كان ينظر إلى الشرب على أنه “هروب من الواقع على الرغم من أنه كان يعرف أنه مضر للصحة”.

وتابع بيت أنه يتذكر حين كشف هوبكنز مشاكله مع الكحول عندما اجتمعا في “جو جو بلاك” وأنه يدرك أن المجتمع يحكم بسرعة على المرء دون أن يطّلع على الظروف التي توصله إلى هذه الحالة الصعبة.

تجدر الإشارة إلى وسائل إعلام أجنبية كانت قد ذكرت في وقت سابق أن أنجلينا جولي، زوجة براد بيت السابقة، انفصلت عنه بسبب إدمانه على الكحول.