نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 31 دقيقة مضت التعليقات على الأمير ويليام يقضي يومًا تراثيًا في الكويت – بالصور مغلقة

متابعة بتجـــــــــرد: على الطريقة ​الكويتية التراثية، أمضى دوق كامبريدج ​الأمير ويليام​ يومًا مميزًا داخل الخيم بصحراء الكويت وذلك ضمن زيارته للكويت التي بدأت مساء الأحد الماضي.

وفي التفاصيل فقد التقى الأمير ويليام بعدد من الشبان الكويتيين في الخيمة التراثية من طلبة الجامعات ورواد الأعمال للتعرف على الثقافة الريفية في الكويت، وانتشرت فيديوهات وصور من زيارة الأمير ويليام حيث بدا برفقة نائب وزير شؤون الديوان الأميري محمد العبد الله، داخل الخيمة للتعرف على بعض المظاهر التراثية فضلاً عن استقباله بالرقصات التقليدية وجلوسه خارج الخيمة بالقرب من النار.

كما زار الامير ويليام محمية الجهراء الطبيعية للاطلاع على ما تحتويه هذه المحمية، وشاهد بعضاً من 300 نوع من الطيور، إضافة إلى زيارته لمركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي، كما التقى الأمير ويليام بأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح الذي أقام بدوره مأدبة غداء في قصر بيان على شرف الضيف والوفد الرسمي المرافق له.