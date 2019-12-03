بريانكا شوبرا ونيك جوناس يحتفلان بذكرى زواجهما الأولى

متابعة بتجــــــــرد: احتفلت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا وزوجها المغني الأميركي نيك جوناس بذكرى زواجهما الأولى، التي تصادف في الأول من شهر كانون الأوّل/ديسمبر.
ومن المعروف أنّ بريانكا ونيك التقيا في حفل Met Gala عام 2017، حيث تضاربت الأخبار حول علاقتها وكثرت الشائعات إلى أن أكدا الخبر سويًّا، وعقدا قرانهما في 1 ديسمبر 2018 في حفل زفاف ضم الأهل والأصدقاء في Jodhpur’s Umaid Bhawan.
ولهذه المناسبة شارك نيك جمهوره بصورة من زفافه على حسابه الخاص عبر انستقرام، معلقًا عليها بالقول: “منذ عام قلنا لبعض كلمة نعم للأبد، والواقع أنّ كلمة للأبد ليست طويلة بما يكفي، أحبك من كل قلبي، كل عام وأنت بخير في الذكرى السنوية الأولى لزواجنا”.
وكانت بريانكا قد شاركت جمهورها لاحقًا فيديو لزواجها من نيك، عبر انستقرام أيضًا معلقة عليه بالقول: “وعد اليوم يتحقق من خلال معاملتك الحسنة معي، أنت تجلب لي السعادة والنعمة والتوازن والإثارة والعاطفة .. كل ذلك في اللحظة نفسها… شكرًا لك لأنك في حياتي، وكل عام وأنت بخير زوجي الحبيب في الذكرى الأولى من زواجنا، وشكرًا للجميع على الحب والتمنيات الطيبة، نشعر المباركة”.
يشار إلى أنّ بريانكا أهدت زوجها كلبًا مؤخرًا أطلقت عليه اسم Gino Jonas، حيث ضم الثنائي في السابق إليهما كلبة صغيرة أطلقا عليها اسم Diana، وبذلك أصبحت عائلة بريانكا تضم أربعة أفراد بوجود كلبهما إلى جانبهما في المنزل.
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