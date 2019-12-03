إليسا "منزعجة" من أحد معجبيها في حفلها الأخير.. شاهدي كيف أحرجته؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت الفنانة اللبنانية إليسا، عن شعورها في حفلها الأخير الذي أحيته في كندا، وتحديدًا بولاية أوتاوا في ختام جولتها الغنائية الخارجية، حيث أحرجت إليسا، أحد معجبيها في الحفل بعدما ظلّ ينادي عليها.

وقام أحد الجماهير من كرسيه وتقدّم باتجاه خشبة المسرح ونادي عدة مرات على إليسا أثناء الفواصل بين الأغنيات حيث كانت تتحدث مع أعضاء فرقتها بشأن أغنيتها القادمة، ولكن استمراره في المناداة عليها مع تركه كرسيه أزعجها بشدة.

وبحسب مقطع الفيديو الذي تداوله العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات المشاهير الفنية عبر موقع "إنستغرام"، تركت إليسا فرقتها الموسيقية وتقدمت باتجاه "المعجب" وقالت له: "ماذا يعني أن تنادي علي وتصيح هيك! ماذا تريد؟".

وأثار ردّ المعجب عليها حفيظتها الأمر الذي دعاها لإحراجه، حيث قال لها: "أريد أغاني جديدة"، فردّت إليسا منزعجة: "كل اللي بغنيه مش عاجبك"، ثم أحرجته بالقول: "هذا اللي عندي!"، وطلبت منه العودة إلى مكانه، مؤكدًة على أنها من تقرر الأغاني التي تؤديها.

وأثار المقطع ردود فعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث أبدى الكثيرون انزعاجهم من الطريقة التي طلب بها المعجب أغاني من إليسا، خاصًة أنه لم يحدد أغنية معينة واتفق عليها الجمهور كما هو معتاد في الحفلات، في حين أبدى البعض إعجابه بطريقة إليسا، وعلقوا بطريقة كوميدية حيث قال أحدهم: "إليسا فكرتني بالمعلمة اللي تهزقني".

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وكانت إليسا قد أحيت حفلًا بالمكسيك في إطار جولتها الخارجية التي بدأتها منذ أسابيع، وفاجأت الجمهور بوجود الفنان السوري ناصيف زيتون، وسط حشد جماهيري من الجالية العربية هناك.

وقدّمت الفنانة اللبنانية مجموعة من الأغاني المميّزة لها، وتفاعلت الفنانة في أكثر من أغنية مع الجمهور حيث قامت بالرقص على المسرح وسط تحية كبيرة من الحضور، وطلبت إليسا من الفنان ناصيف زيتون الصعود على المسرح من أجل الغناء معها.

ووثّق مقطع فيديو النجمة اللبنانية وهي تُطالب الجمهور بالتصفيق لناصيف زيتون فور صعوده إلى المسرح، وقدّم الثنائي "ديو كرمالك"، وكان زيتون متناسقًا مع إليسا خلال تأدية الأغنية.

يُذكر أن إليسا بدأت جولتها الخارجية منذ أسابيع، وأحيت خلالها أكثر من حفل غنائي، بدأتها في فرنسا على مسرح "الأولمبيا" في باريس، وسط حضور جماهيري كبير، واختتمتها بكندا. وتستعد إليسا خلال الفترة المقبلة لبداية التحضير لألبومها الجديد، الذي ينتظره الكثير من عُشّاقها في الوطن العربي.