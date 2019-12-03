رامي جمال: زوجتي مفاجأة ألبومي المقبل.. وما علاقة سميرة سعيد؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأ الفنان المصري رامي جمال جمهوره، بإعلان تفاصيل ألبومه الجديد، موضحًا أنه سيقدم موسيقى مختلفة عن الألبومات السابقة التي قدمها، سواء من حيث الكلمات أو الألحان، ويميل إلى اتجاه سميرة سعيد.

وقال رامي جمال، في مقابلة تلفزيونية هي الأولى بعد إعلان إصابته بمرض البهاق، إنه تلقى مداخلة هاتفية من الفنانة المغربية سميرة سعيد وقالت له: "مزهقتوش.. مش كفاية بحبك وحبيبي"، فقلت لها: "نفسي أقلدك بس خايف"، فردت: "هتنجح بالضبط لما تبطل تقول كلمة خايف"، موضحًا أنها شجعته على أخذ خطوة جريئة في ألبومه المقبل.

واستطرد الفنان المصري أن زوجته "ناريمان"، سوف تعود للغناء معه في الألبوم فقط، حيث يقدمان "دويتو" على غرار أغنية "يا سلام على حبي وحبك"، مشيرًا إلى أن الأغنية بها "خناقة" أي رجل وامرأة يردون على بعضهما.

وأوضح أن هذه الأغنية كان من المفترض أن تغنيها امرأة فقط، ولكن تم تعديلها بإضافة كلمات أغاني لرجل وتصبح "دويتو"، منوهًا أن زوجته تتمتع بصوت جميل، ولكنه قبل الزواج اتفق معها على التفرغ لحياتهما الخاصة، كي لا يكونا مشغولين طوال الوقت.

وتابع قائلًا: "بعد إصدار ألبومي الثاني تم تصنيفي بـ (المطرب الكئيب) ومن هنا قررت أن أغير من الأغاني التي أقدمها، ففى البداية اخترت أن أقدم الأغاني الحزينة والهادئة فهي الأمان لأي مطرب جديد لأنها تظهر الموهبة على عكس الأغاني السريعة، وبعد ذلك قدمت أغنية (أوعديني) التي كانت بمثابة الإنقاذ من هذا اللقب".

وأضاف رامي، قائلًا: "أحب الموسيقار محمد عبد الوهاب لكن ألحانه معظمها كانت رسمية مثل (البدلة والشوكة والسكينة) أما بليغ حمدي فأنا من عشاقه، وقلبي دائمًا مع ألحانه وكل نقلة من نقلاته سهلة وممتعة".

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وكان رامي جمال، قد فجّر صدمة كبرى لجمهوره بعدما أعلن عن إصابته بمرض البُهاق، وأنه استسلم للأمر، وفكّر في اعتزال مجال الطّرب والغناء، بسبب المضايقات التي تعرّض لها بسببه.

وكشف الفنان المصريّ من خلال منشوره أنّه قرّر تقبّل المرض الذي بدأ يعيشه منذ ما يقارب السّنة، خاصّة أنّه يَظهر للجميع ولا يمكن إخفاؤه، مؤكدًا أنّ الحزن سيزيده ولن يساعده في الشّفاء.

واستطرد جمال من خلاله منشوره أنّه وقع في حيرة حول استمراره في الفنّ الذي لا يعرف سواه ويتقبّل الانتقادات والمضايقات، إذْ أنّ هناك بعض الأشخاص الذين يرفضون السّلام عليه خوفًا من انتقال المرض إليهم بالرّغم من أنّه غير مُعدٍ، بالإضافة إلى فكرة أنّ شكل الفنان مهمّ جدًا، والبُهاق الذي سينتشر سيؤثّر على هذا الأمر، وبين اعتزاله للفنّ تجنبًا لهذه التعليقات التي من الممكن أنْ تُضايقه.

وتضامن عدد من نجوم الفنّ والمشاهير مع جمال في محنته من بينهم: الفنانة المصريّة زينة، وإليسا، وأنغام، ونانسي عجرم، ومحمد نور، وخالد سليم، وعدد كبير من النجوم والمشاهير.

وتفاعل الجمهور مع ما أعلنه الفنان المصريّ مُطالبينه بالاستمرار والانتصار على المرض، وعدم الخضوع له، كما طالبوه بتجاهل التعليقات، مُستذكرين عارضة الأزياء الشّهيرة ويني هارلو، والتي تعمل في مجال خاصّ بالجمال بالرّغم من إصابتها بنفس المرض، مؤكّدين أنّه يجب عليه المُحاربة وعدم الإكتراث لبعض الأراء الهدّامة.

وبعدها بيومين تراجع عن قرار اعتزاله في ظل حالة التعاطف الكبيرة التي لمسها من أصدقائه المقربين، أو في الوسط الفني إضافة إلى الكثير من جمهوره وقال رامي جمال في منشور جديد كتبه عبر حسابيه على "تويتر" و"إنستغرام" إن وقوف الجميع بجانبه جعله يتغلب على الصورة المظلمة التي تمكنت منه، موضحًا أنه أصبح يرى الابتلاء من وجهة نظر أخرى بعد الدعم الكبير له.

الجدير بالذكر أنّ آخر ألبومات الفنان رامي جمال، كان بعنوان "ليالينا"، والذي ضمّ 17 أغنية من ضمنهم "بحاول أنساكي" و"راح لحاله" و"مفيش منها" و"هخونك" و"النظرة الأولى" وغيرها، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشّعراء والملحّنين، منهم: أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدي، وتميم.