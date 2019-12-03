ريم البارودي تثير التساؤلات بصورها مع أمير شاهين.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة المصرية ريم البارودي، حفيظة جمهورها بعد نشر صور تجمعها مع مواطنها الفنان أمير شاهين، شقيق الفنانة الكبيرة إلهام شاهين بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت ريم صور تجمعها بأمير عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام، حيث تظهر وهي تحتضن أمير، لتعلق على الصور نصًا "مهما كتبت عمري ما أعرف أوصف شعوري أو أقدر أحكي عن 15 سنة صداقة ربنا يديمك في حياتنا جميعا لأنك ونعم الصديق بجد واسمك على مسمي أمير أصحابك كل سنة وإنت دايما كده متربي وطيب عقبال مليووووووون سنة..عيد ميلاد سعيد يا أفضل صديق للأبد".

وبمجرد نشر الصور والتعليق، علق أمير شاهين عبر صفحتها، حيث كتب "حبيبتي وصحبتي وعشرة عمري اللي مقدرش أبدا أستغنى عنها ربنا يخليكي ليا دايما في حياتي ومع بعض العمر كله يا أحلى ريكااا".

وتسببت طبيعة الصور في تساؤلات جمهور ومتابعي ريم، كون الصور توحي بارتباطهما، وظهورهما في صورة المخطوبين أو المتزوجين.

وكتب المتابعون عدة تعليقات في هذا الصدد منها "مبروك"، و"بالنسبة للأحضان دي بجد بتاعة المتجوزين متنفعش خالص للأصحاب"، و"طاب نقول مبروك"، و"دي صور واحد ومراته"، و"سيبك بس من صديق دى والله لايقين علي بعض انتو الاتنين إنتى طيبة وهو مؤدب طيب والطيبون للطيبات وياما أصحاب أصبحو أحباب لايقين على بعض بجد"، و"افتكرتهم اتخطبو"، إلى جانب الكثير من التعليقات الأخرى.

Advertisements

ويذكر أنَّ ريم البارودي تزوجت مسبقاً من الفنان والمطرب أحمد سعيد، الذي انفصل عنها، وتزوج من الفنانة سمية الخشاب التي تكبره بسنوات، وأحدث الزواج حالة من الجدل، ثم سرعان ما جاء الطلاق بينهما.

وتبادلت ريم مع أحمد سعد الكثير من الانتقادات والاتهامات بشأن علاقتهما في الكثير من البرامج، إلى جانب التصريحات في المواقع الإخبارية.

الجدير بالذكر أن الفنان أمير شاهين وصف حبه للفنانة الراحلة ميرنا المهندس التي رحلت عن عالمنا منذ سنوات، بأنها "الحب الأول والأخير"، وأنهما ارتبطا لفترة طويلة وكانا يستعدان للإعلان عن ارتباطهما، ولكن القدر لم يسمح لها بذلك. وخرج الفنان الشاب في الكثير من التصريحات التي عبر خلالها عن حبه للفنانة الراحلة ورفضه الارتباط بغيرها، قبل أن يغيّر هذه التصريحات مؤخرًا.