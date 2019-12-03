نانسي عجرم تهنئ الإمارات بعيدها الوطني وتتمنى لشعبها مزيد من الأمن والأمان

هنأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عبر حسابها الشخصي بموقع "توتير"، دولة الإمارات العربية المتحدة الإمارات بمناسبة عيدها الوطنى الـ48. وكتبت عبر حسابها بموقع "توتير" قائلة:" كل سنة ودولة الإمارات بخير وازدهار وتبقى بلد الأمن والأمان". ويحل اليوم الاثنين الثاني من كانون الأول/ديسمبر اليوم الوطني الـ48 الذي يوافق ذكرى تأسيس اتحاد الإمارات السبعة "أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة و رأس الخيمة". وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قال إن الثاني من كانون الأول/ديسمبر، نجدد فيه، شعبًا وقيادة، الولاء للوطن، حيث نستذكر السيرة العطرة للوالد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسين الذين أرسوا القواعد القوية لدولة أبهرت العالم بما حققته من نهضة حضارية شاملة، وبما وفرته لمواطنيها والمقيمين بها من عزة وكرامة وشموخ، وسنظل، على تعاقب الأجيال، فخورين بعطاء آبائنا المؤسسين، مؤمنين بنهجهم، سائرين على خطاهم، رفعة للوطن، وإسعادًا لشعبه.

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