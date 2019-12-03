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عفاف شعيب تكشف عن قائمة الممنوعات على مدار مشوارها الفني

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كشفت الفنانة عفاف شعيب سبب عدم تقديمها لأي مشاهد جريئة على مدار مسيرتها الفنية، سواء قبل ارتداء الحجاب أو بعده.

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أوضحت عفاف خلال حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج "تحيا الستات" على قناة "النهار"، أنها في بداية حياتها المهنية عندما أرادت دخول الوسط الفني، وكان وقتها والدها متوفيا، ووالدتها هي التي تتولى رعايتها، وجهت لها والدتها عدة نصائح التزمت ولا تزال تلتزم بها حتى الآن.

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تابعت: "قالت لي حسك عينك اشوفك في يوم في مشهد تبقي قليلة الأدب فيه، لا تتحضني ولا تتباسي ولا حد يلمسك ولا حد يقولك تلت التلاتة كمان ولا تلبسي حاجة ملفتة للنظر، عشان كده لما جيت اشتغلت كان سمير صبري يتريق ويقولهم عفاف بتجيب لستة ممنوعات".

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