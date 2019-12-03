تعرف على أبرز رسائل نجوم "مسرح مصر" بعد انتهاء تجربة الموسم الأخير

القاهرة - لايف ستايل
انتهت مؤخرًا تجربة "مسرح مصر" التي استمرت لمدة 7 سنوات وقدمت من خلالها مجموعة كبيرة من الفنانين تحت إشراف الفنان أشرف عبد الباقي.عبر عدد من فناني مسرح مصر عن سعادتهم بخوض هذه التجربة الفنية، وكتبوا عددًا من الرسائل بعد انتهاء العرض الأخير للفرقة.
فيما يلي نرصد أبرز هذه الرسائل...
كتب الفنان حمدي الميرغني قائلًا: "شكراً من قلبي لأخويا الكبير وأستاذي /أشرف عبدالباقي علي ٧سنين أديتنا فيهم الثقة والخبرة والنجاح شكراً علي ٧سنين كنت فيهم أخونا وصاحبنا الجدع، شكراً أصحابي وأخواتي ممثلين وفنين وعمال فرقة مسرح مصر علي أجمل ٧سنين في حياتي قضيتها معاكم، شكراً لأجمل جمهور في الدنيا علي ثقتكم فينا ووقوفكم جنبنا وحبكم لينا، دعواتكم معانا في اللي جاي".
نشر الفنان محمد أسامة الشهير بأوس أوس مقطع فيديو يوثق مشوار فريق مسرح مصر وعلق عليه قائلا: "شكرا جمهور مسرح مصر، شكرا أستاذ أشرف عبد الباقي، هتوحشونا".
أما الفنان كريم عفيفي نشر صورة أخر سيلفي بعد العرض وقال: "شكرا لكل الناس اللى كانت معانا وفى ضهرنا أنتم أعظم جمهور فى الدنيا والى اللقاء قريب فى حاجات احلى واجمل".
بينما اكتفى الفنان علي ربيع بنشر صورة السيلفي الأخير معقبًا عليها بوسم "مسرح مصر"
نشر الفنان محمد أنور صورة وكتب عليها: "إمبارح كانت اخر ليله عرض في مسرح مصر، مسرح مصر اللي استمر علي مدار سبع سنين وقدمنا فيهم ١٣٠ مسرحيه، شكرا استاذ اشرف عبد الباقي علي اصرارك من بدايه المشروع انك ترجع المسرح تاني رغم ان ناس كتير كانت ضدك وتحمسك ان يكون معاك في مشروعك ده وجوه جديده وفضلت واقف جنبنا طول السبع سنين وفرحان بنجاحنا لحد ما الفرقه كلها دلوقتي بقت نجوم ومعروفين في كل الوطن العربي".
تابع أنور: " شكرا لكل زمايلي واخواتي في الفرقه علي احلي سبع سنين في حياتي، انا بحبكم جدااا واتعملتمنكم كتير جدااا ويارب نفضل سوا جنب بعض كده طول العمر، وشكرا لكل جمهور مسرح مصر في مصر وكل الوطن العربي علي وقوفكم جنبنا وتشجيعكم لينا من البدايه ولحد دلوقتي ونوعدكم بحاجات احلي واحلي ان شاء الله".
شارك في بطولة العروض المسرحية، كل من أشرف عبد الباقي وعلي ربيع ومحمد عبد الرحمن وحمدي الميرغني ومصطفى خاطر ومحمد أسامة "أوس أوس" وكريم عفيفي ودينا محسن "ويزو" وإسراء عبد الفتاح وسارة درزاوي وإبرام سمير وحامد الشراب وبيشوى طاهر ومحمد توب ووائل العوني ومصطفى بسيط ومحمد أنور ومهندس ديكور محمود سامي وأزياء هالة الزهوي ومدير الفرقة حسن نجيب، والعروض من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد وإنتاج صادق الصباح
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