تعرف على أبرز رسائل نجوم "مسرح مصر" بعد انتهاء تجربة الموسم الأخير

انتهت مؤخرًا تجربة "مسرح مصر" التي استمرت لمدة 7 سنوات وقدمت من خلالها مجموعة كبيرة ‏من ‏الفنانين تحت إشراف الفنان أشرف عبد الباقي.‏عبر عدد من فناني مسرح مصر عن سعادتهم بخوض هذه التجربة الفنية، وكتبوا عددًا من الرسائل بعد انتهاء ‏العرض الأخير للفرقة.‏

فيما يلي نرصد أبرز هذه الرسائل...‏

كتب الفنان حمدي الميرغني قائلًا: "شكراً من قلبي لأخويا الكبير وأستاذي /أشرف عبدالباقي علي ٧سنين أديتنا ‏فيهم الثقة والخبرة والنجاح شكراً علي ٧سنين كنت فيهم أخونا وصاحبنا الجدع، شكراً أصحابي وأخواتي ‏ممثلين وفنين وعمال فرقة مسرح مصر علي أجمل ٧سنين في حياتي قضيتها معاكم، شكراً لأجمل جمهور في ‏الدنيا علي ثقتكم فينا ووقوفكم جنبنا وحبكم لينا، دعواتكم معانا في اللي جاي".‏

نشر الفنان محمد أسامة الشهير بأوس أوس مقطع فيديو يوثق مشوار فريق مسرح مصر وعلق عليه قائلا: ‏‏"شكرا جمهور مسرح مصر، شكرا أستاذ أشرف عبد الباقي، هتوحشونا".‏

أما الفنان كريم عفيفي نشر صورة أخر سيلفي بعد العرض وقال: "شكرا لكل الناس اللى كانت معانا وفى ‏ضهرنا أنتم أعظم جمهور فى الدنيا والى اللقاء قريب فى حاجات احلى واجمل".‏

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بينما اكتفى الفنان علي ربيع بنشر صورة السيلفي الأخير معقبًا عليها بوسم "مسرح مصر"‏

نشر الفنان محمد أنور صورة وكتب عليها: "إمبارح كانت اخر ليله عرض في مسرح مصر، مسرح مصر اللي استمر علي مدار سبع سنين وقدمنا فيهم ١٣٠ مسرحيه، شكرا استاذ اشرف عبد الباقي علي ‏اصرارك من بدايه المشروع انك ترجع المسرح تاني رغم ان ناس كتير كانت ضدك وتحمسك ان يكون معاك ‏في مشروعك ده وجوه جديده وفضلت واقف جنبنا طول السبع سنين وفرحان بنجاحنا لحد ما الفرقه كلها ‏دلوقتي بقت نجوم ومعروفين في كل الوطن العربي".‏

تابع أنور: "‏‎ ‎شكرا لكل زمايلي واخواتي في الفرقه علي احلي سبع سنين في حياتي، انا بحبكم جدااا واتعملتمنكم ‏كتير جدااا ويارب نفضل سوا جنب بعض كده طول العمر، وشكرا لكل جمهور مسرح مصر في مصر وكل ‏الوطن العربي علي وقوفكم جنبنا وتشجيعكم لينا من البدايه ولحد دلوقتي ونوعدكم بحاجات احلي واحلي ان ‏شاء الله".‏

شارك في بطولة العروض المسرحية، كل من أشرف عبد الباقي وعلي ربيع ومحمد عبد الرحمن وحمدي ‏الميرغني ومصطفى خاطر ومحمد أسامة "أوس أوس" وكريم عفيفي ودينا محسن "ويزو" وإسراء عبد الفتاح ‏وسارة درزاوي وإبرام سمير وحامد الشراب وبيشوى طاهر ومحمد توب ووائل العوني ومصطفى بسيط ومحمد ‏أنور ومهندس ديكور محمود سامي وأزياء هالة الزهوي ومدير الفرقة حسن نجيب، والعروض من تأليف ‏وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد وإنتاج صادق الصباح‎

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