القاهرة - محمد الشناوي
يتواصل الفنان أحمد فتحي، مع جمهوره عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الصور والفيديوهات.
وعبر حسابه الشخصي على موقع الفيس بوك نشر فتحي مقطع فيديو من لقاء الفنان مصطفى شوقي، خلال حلقة برنامج "معكم منى الشاذلي"، ليعرب من خلاله عن إعجابه الشديد بصوته أثناء غنائه لأغنية "موال المود".
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وعلق كاتبًا: "مصطفى شوقي أنت أول واحد يلمس قلبي بعد الكينج منير.. مصطفى أنت جامد".
يشار إلى أن أغنية "موال المود" من كلمات مينا مجدي، وألحان وغناء مصطفى شوقي، وتوزيع مايكل جمال.
على صعيد آخر، كان أحمد فتحي، قد شارك في فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، الذي طرح مؤخرًا في دور العرض السينمائية، بجانب كلا من مي كساب، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام، وطارق الإبياري، قصة وسيناريو وحوار رأفت رضا، ومن إخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج إيهاب السرجاني.
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كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فتحي يكشف لـ "مصطفى شوقي" أنه الفنان الأول الذي لمس قلبه بعد الكينج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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