تفاصيل تحدي تامر حسني دخول "جنيس ريكورد" من أبو ظبي

يستضيف "مارينا مول" أبوظبي في العاصمة الإماراتية، الفنان تامر حسني، ويأتي ذلك بالتزامن مع عام التسامح، واحتفالاً بأعياد اليوم الوطني الإماراتي.يقام الاحتفال في السادس من ديسمبر الجاري، وليكون هذا الاحتفال بداية لسلسة من الفعاليات التي دشنها المول لزواره على مدار العام.ومن المقرر أن يشارك تامر حسني في معرض خيري خاص لمقتنياته من أشهر أعماله الفنيه، ومزاد خيري تم تخصيص ريعه لخدمة الطفولة العربية في جميع أنحاء العالم العربي.ومن جانبه يتبرع الفنان المصري تامر حسني بأشهر مقتنياته مثل: (الجيتار الذي استخدمه في فيلم "عمر وسلمى" في أغنية تليفوني) ، و(سترة الظابط من فيلمه الأخير "البدلة"). ومجموعة من أشهر الملابس التي ظهر بها في أفلامه وبرنامج The Voice، وأشهر حفلاته، بالإضافة للبدله التي ارتداها أثناء وضعه ببصمة هوليوود.

وفي إطار أجواء التشويق التي يحرص عليها "مارينا مول" أبوظبي، وبناءً على فوز تامر حسني في تصويت الجماهير العربية وسكان الإمارات بأنه "أكثر فنان مؤثر و ملهم" ، يقوم الجمهور ابتداءً من ١ إلى ٥ ديسمبر بمشوار تحطيم الرقم القياسي لزيارة المول وتقديم رسائل للفنان تامرحسني، والتي سيتم رصدها على مدار هذه الأيام، وقررت إدارة "مارينا مول" أن توجه دعوة رسمية لحكام "جينيس ريكورد" ومحبي تامر حسني، لحضور لحظة تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في حياته.

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والجدير بالذكر أن آخر رقم قياسي كان من نصيب النجم الأمريكي "روبرت داوني" بطل سلسلة أفلام "آيرون مان" و "اڤينجيرز" و بعده كان من نصيب إحدى أكبر جامعات العالم.

ومن جانبه أعرب الفنان تامر حسني عن سعادته البالغة باستضافته في الإمارات ومشاركته لمارينا مول أبوظبي لتحقيق هذا الهدف الخيري وهذا الرقم الجديد، والذي سيساهم فيه من خلال معرضه الخيري الموجه للطفوله العربية، وثانياً لأنه سيحقق انجازاً عربياً عالمياً بإسم مصر ووطنه العربي.

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وأكد تامر في بيان أن فرحته ستكتمل بأن يسجل رقم قياسي يعبر عن قيمته الفنيه التأثيرية وليست العدديه والكَميه، وأن يدخل التاريخ ويحفر اسمه في كتاب "جينيس ريكورد" في هذا العمر المبكر.

ويذكر أن تامر سبق وساهم في أن يُدخل بلده الموسوعه عالمية "جينس ريكورد"، من خلال أكبر حملة تبرع بالدم في العالم وقد أسسها مع الجمهوره لخدمة المصريين الغير قادرين، و تم تسجيل الرقم باسم مصر منذ 3 سنوات، والآن يحاول أن يسجل رقم جديد باسمه و باسم كل مصري وعربي من جديد.

ومن ناحية أخرى، بدأ تامر حسني تحضيرات فيلمه الجديد "مش أنا"، الذي يلعب بطولته مع الفنانة ‏حلا شيحة.وكان تامر حسني قد كشف ‎أن الفيلم الجديد الذي سيحمل اسم "مش أنا"، وهو من ‏تأليف ‏وسيناريو وحوار تامر حسني، وستتولى إخراجه المخرجة الشابة سارة وفيق، في أول تجربة إخراجية ‏لها في ‏السينما‎.‎كما أشاد تامر حسني بموهبة المخرجة سارة وفيق، والتي عملت معه في أفلام "عمر وسلمى" كمساعد ‏مخرج، ‏وهو ما دفعه لإعطائها هذه الفرصة لتظهر للجمهور قدراتها ، والتي يتوقع تامر لها أن تكون مفاجأة ‏للجمهور‎.

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