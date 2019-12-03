الشاب قادر يطرح أغنية جديدة "نادية"

الدار البيضاء - زينب قادري
يعود نجم فن الراي الشاب قادر بقوة حيث يستعد ر لطرح عمله الفني الجديد تحت عنوان " نادية " و ذلك يوم 12 كانون الأول /ديسمبر من سنة 2019. أغنية "نادية " هو عمل فني يجمع بين الرومانسية والموسيقى الشبابية بالات موسيقية متنوعة ووظف الشاب قادر كل الامكانيات الفنية من اجل طرح عمل في المستوى الذي تعود عليه جمهوره.
أغنية " نادية " هو ثمرة العمل بين الفنان "ديجي ايمن " و كلمات حليمة كروج حيث يقوم الفنان الشاب قادر بتصوير فيديو كليب للأغنية بتقنيات جد عالية ورؤية اخراجية مهنية و الحان مميزة.
جديد الشاب قادر "نادية " يدخل ضمن خامس ألبومه "fusion "،و الذي سيعرف النور في شهرماي 2020، و الذي يمزج بين فن الراي الكلاسيكي و مجموعة من الالوان الموسيقية العالمية . للاشارة فالشاب قادر يعتبر من رواد فن الراي و أول من أنتج فن " RAI BEUR " بفرنسا و أصبحت له بصمة في عالم هذا الفن حيث حافظ على الراي الكلاسيكي و حاول تطويره بتقنياته الفنية و مزجه بموسيقى عالمية من اجل ايصاله الى اكبر عدد من عشاق فن الراي .
طرح الشاب قادر أول أغنية له سنة 1988 بعد جولة فنية في اوروبا،في المغرب العربي ، اليابان و الولايات المتحدة الاميركية . عاد نجم الراي بقوة في 2002 بمجموعة من الاعمال من بينها '"ما جيتي " ، و اغنية "سالو " بمشاركة مجموعة " SERGENT GARCIA " من البوم " ماني ماني "و في 2009 يطرح البومه "ديما راي " و في 2014 يفوز بجائزة احسن مغني عربي لسنة 2014 من طرف "UNESCO " و وزارة الثاقفة المغربية . اليوم صاحب رائعة "سيد الهواري " يعود بقوة بالبوم الذي سيطرح في شهر ماي من 2020 و التي تدخل ضمنه اغنية"نادية "و اش بيك " و هو مجهود مشترك بين الشاب قادر وDJ AYMAN .
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