بشري برفقة إلهام شاهين ويسرا وهند صبري

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة بشرى صورة تجمعها بالفنانة إلهام شاهين، والفنانة يسرا، والفنانة التونسية هند صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، أثناء وجودهن في مدينة مراكش المغربية، للمشاركة في المهرجان الدولي للفيلم السينمائي.
وعلقت بشرى على الصورة: "اللمة الحلوة في مراكش وأجدع وأجمد ستات".
وافتتحت الدورة الـ18 من المهرجان، الجمعة الماضي، وتستمر حتى السادس من شهر ديسمبر المقبل.
يُذكر أن الفنانة هند صبري تشارك في قسم "محادثة مع.."، والذي سيشمل نقاش مفتوح في ندوات مختلفة مع 12 شخصية من الأسماء الفاعلة في مجال السينما العالمية، وسيشارك إلى جانب هند صبري كل من المخرج والممثل والمنتج الأمريكي روبرت ريدفورد، والممثلة الفرنسية ماريون كوتيار، والمخرج الفلسطيني إيليا سليمان، والمنتج البريطاني جيريمي توماس، والممثل الأمريكي هارفي كيتل، والمخرج الفرنسي برتراند تافيرنيي.
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