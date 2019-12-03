نانسي عجرم تُشارك جمهورها ببعض الخواطر

القاهرة - سعيد البحيري
شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها ببعض الخواطر التي أكدت أنها أمورًا عادية وليست عيبًا يخجل المرء منه.نشرت نانسي عجرم عبر حسابها الخاص على Twitter، تغريدة قصيرة قائلة: " ليس عيبًا أن تلبس ملابس تحبها أكثر من مرة، ليس عيبًا أن يكون هاتفك أقدم من هواتف أصدقائك، ليس عيبًا أن تعود إلى البيت لأن عائلتك ورغم كبر سنك تخاف عليك وليس عيبًا أن تعمل أي عمل في سبيل أن تكون سندًا لعائلتك ولنفسك، ليس عيبًا أن تكون أنت كما أنت".
يشار إلى أن نانسي عجرم، كانت قد طرحت مؤخرا أحدث كليباتها الغنائية بعنوان "الحب زي الوتر"، الأغنية كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، والكليب إخراج ليلى كنعان
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