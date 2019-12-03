نانسي عجرم تُشارك جمهورها ببعض الخواطر

شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها ببعض الخواطر التي أكدت أنها أمورًا عادية وليست عيبًا يخجل المرء ‏منه.‏نشرت نانسي عجرم عبر حسابها الخاص على Twitter، تغريدة قصيرة قائلة: " ليس عيبًا أن تلبس ملابس تحبها أكثر من مرة، ‏ليس عيبًا أن يكون هاتفك أقدم من هواتف أصدقائك، ليس عيبًا أن تعود إلى البيت لأن عائلتك ورغم كبر سنك ‏تخاف عليك وليس عيبًا أن تعمل أي عمل في سبيل أن تكون سندًا لعائلتك ولنفسك، ليس عيبًا أن تكون أنت كما ‏أنت".‏

يشار إلى أن نانسي عجرم، كانت قد طرحت مؤخرا أحدث كليباتها الغنائية بعنوان "الحب زي الوتر"، الأغنية ‏كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، والكليب إخراج ليلى كنعان‎

قد يهمك أيضًا:

نانسي عجرم تتعرض لموقف محرج في المغرب

نانسي عجرم تتألق بإطلالة مميزة باللون الأصفر أثناء إحياء حفلها في دبي